Coppia di 26enni denunciata per deturpamento e imbrattamento di cose altrui

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, durante un servizio di controllo del territorio denominato “Operazione Strade Sicure”, svolto col personale dell’Esercito Italiano, hanno denunciato una coppia di 26enni, domiciliati a Bologna, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

E’ successo alle ore 23:30 di giovedì, quando i militari hanno sorpreso la coppia che stava dando sfogo alla propria creatività, imbrattando con l’utilizzo di vernice spray indelebile, tre veicoli parcheggiati in via Nicolò dall’Arca, due autovetture, tra cui una appena immatricolata e un furgone, procurandogli danni per migliaia di euro.

Il materiale utilizzato per imbrattare i veicoli è stato sequestrato dai Carabinieri che hanno proceduto anche a sanzionare i due Writers per aver violato la normativa di riferimento sul cosiddetto “coprifuoco notturno”: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Eventuali cittadini che abbiano riscontrato simili imbrattamenti sui veicoli o sui muri dei palazzi situati in zona, possono rivolgersi ai Carabinieri della Stazione Bologna Navile.