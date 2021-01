In Questura a Bologna passaggio di testimone tra due generazioni di poliziotti

Oggi si è assistito ad un importante passaggio di testimone in Questura, tra un decano e una nuova leva in seno alla Squadra Mobile.

L’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Gaggioli Elio si appresta al pensionamento dopo quasi quarant’anni di servizio nei ruoli della Polizia di Stato, la maggior parte dei quali trascorsi negli uffici della locale Squadra Mobile.

Un poliziotto di grandi qualità umane e professionali e un investigatore di punta con una vasta esperienza in tutti i settori delle attività di contrasto al crimine, che ha condotto brillantemente numerose indagini sui principali reati perpetrati nei difficili anni ‘80 quali omicidi, sequestri di persona, rapine, nonché crimini particolarmente odiosi come il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione.

Contestualmente è entrato a far parte di questo stesso Ufficio Antonio, un giovane collega che sta iniziando a muovere i primi passi nella delicata e complessa attività investigativa, che lo ha già visto affrontare in prima persona l’episodio di violenza verificatosi proprio l’altro ieri in Bolognina ai danni di una pattuglia della Squadra Mobile. Sin da questo momento il giovane poliziotto potrà contare sugli insegnamenti dei colleghi e sull’esempio di dedizione e sacrificio rappresentato dall’Ispettore Superiore Gaggioli.