ruba zaino contenente tablet e un timbro negli uffici amministrativi del Sant’Orsola, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 20enne marocchino per furto aggravato. E’ successo questa notte, durante un intervento dei militari al primo piano del Padiglione 2 del Policlinico Sant’Orsola Malpighi, dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno tratto in arresto il giovane per aver rubato uno zaino contenente dei tablet e un timbro negli uffici amministrativi della struttura sanitaria in cui era entrato forzando una porta di accesso.

Il mercato dei timbri abusivi non è nuovo tra gli spacciatori di sostanze stupefacenti che li utilizzano per falsificare le ricette mediche e ottenere indebitamente i farmaci da reintrodurre nel traffico della droga. Il 20enne marocchino, infatti, sottoposto a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una scatola di ansiolitici senza alcun titolo giustificativo e quindi verosimilmente rubata nell’ospedale. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane, gravato da precedenti di polizia specifici e senza fissa dimora, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.