Calcio: Cagliari-Sassuolo 1-1. I neroverdi agguantano il pareggio allo scadere

Il Cagliari vede sfumare il ritorno alla vittoria solo nel recupero nell’1-1 contro il Sassuolo alla Sardegna Arena. Inizio tipico della squadra di De Zerbi che tiene palla e prova a schiacchiare i sardi, pronti a ripartire. Il primo spavento lo prende Consigli, battuto da Marin che però era in fuorigioco. Poi il Sassuolo assume il controllo e si rende pericoloso con Locatelli che di testa inaugura una serie di grandi parate di Cragno. Quindi doppia occasione per Djuricic che prima sciupa davanti la porta, e cinque minuti dopo ci riprova ma Cragno vola e manda in angolo. Sul finire del primo tempo lo squillo del Cagliari, con un tiro da fuori di Nainggolan finito sul palo. E’ la testimonianza che i padroni di casa subiscono, ma sanno come fare male.

Nella ripresa si ripete il copione del primo tempo, con Cragno che toglie la palla dalla sua linea di porta, poi la gara vede un periodo di stallo e i due tecnici mischiano un po’ le carte con facendo entrare forze fresche dalle panchine. Il Sassuolo spreca ancora dalle parti di Cragno, questa volta con Traore’ anticipato di un soffio da Lykogiannis. Al 75′ il Cagliari colpisce: Marin mette dentro dalla destra un bel cross su cui arriva Joao Pedro che stacca imperiosamente di testa mandando la palla alle spalle di Consigli per l’1-0. Sembra il colpo decisivo e il ritorno alla vittoria per Di Francesco, perchè il Sassuolo non trova più spazi e non riesce a sfondare. Ma proprio allo scadere l’ultimo entrato Oddei crossa in mezzo, e sul secondo palo sbuca Boga che riesce a battere Cragno.

Non c’è più tempo. Il Cagliari non riesce a ritrovare la vittoria che manca da 13 turni, mentre il Sassuolo esce dalla Sardegna Arena con un punto insperato.