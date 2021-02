Bologna: in preda a raptus di gelosia aggredisce la ex fidanzata e due amiche

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 42enne marocchino, senza fissa dimora, per violazione di domicilio aggravata, lesioni personali aggravate e minacce a un pubblico ufficiale. E’ successo questa mattina intorno alle 9:00 quando l’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri Bologna, ha ricevuto la telefonata di una donna, residente al primo piano di un palazzo condominiale che chiedeva aiuto, perché il suo ex fidanzato a cui aveva negato l’accesso, voleva entrare a tutti i costi. Appresa la notizia i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale si sono diretti velocemente sul posto. Ricostruendo quei pochi istanti prima del loro arrivo, i militari hanno scoperto che l’ex fidanzato, identificato nel 42enne marocchino, colto da un raptus di gelosia e sospettando di trovare la ex in compagnia di un altro uomo, era riuscito a entrare in casa e dopo aver preso a pugni la stessa, aveva aggredito, stringendole al collo con un filo di nylon, altre due donne che si trovavano in casa, tra cui una in stato di gravidanza. L’arrivo tempestivo dei militari ha evitato la tragedia. Le donne aggredite sono state soccorse dai sanitari del 118 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 42enne marocchino è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.