Calcio: Antov al Bologna

Il Bologna Fc 1909 comunica l’acquisito, dal CSKA Sofia, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Valentin Antov, 20 anni, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Secondo calciatore bulgaro della storia del Bologna, Valentin è un difensore centrale di piede destro e di grande prospettiva, già in Nazionale maggiore a poco più di 20 anni e avvezzo a frequentare palcoscenici continentali con 15 presenze in Europa League: è uno dei 2000 più interessanti del panorama internazionale.

Dotato di ottimi mezzi tecnici, ai tempi delle giovanili del CSKA Sofia si è disimpegnato spesso a metà campo per poi arretrare nella linea difensiva, contribuendo con buoni esiti all’impostazione della manovra dal basso. Antov è attento in marcatura ed estremamente prestante atleticamente, carismatico al punto da bruciare le tappe e indossare la fascia di capitano del club della Capitale non ancora ventenne. Le belle prestazioni dell’attuale stagione fra campionato e Coppa hanno attirato su di lui le mire di numerosi club europei: dal febbraio 2021 passa in rossoblù a titolo temporaneo con obbligo di riscatto.