Chiostri di San Pietro, riaperto il complesso monumentale di Reggio Emilia: visite gratuite e a pagamento

Dopo la chiusura determinata dalle limitazioni anti-Covid-19 (zona rossa e arancione), sono ora riaperti alle visite i Chiostri di San Pietro, splendida testimonianza del Rinascimento a Reggio Emilia. La riapertura al pubblico è dal martedì al venerdì, dalle ore 15 alle 18.

VISITA GRATUITA – Tutti i venerdì alle ore 15 è possibile partecipare a una visita guidata (circa 45 minuti) al complesso monumentale, con un massimo di 10 partecipanti per volta. L’accesso, con controllo al Punto di accoglienza, è gratuito e consentito fino al raggiungimento del numero massimo di 10 persone per volta.

VISITE A PAGAMENTO – Inoltre, in tutte le giornate (esclusi il sabato e la domenica) sono possibili visite guidate su prenotazione (in orario da concordare) e a pagamento, per gruppi composti fino a un massimo di 10 persone ciascuno. Per questo tipo di visite è necessaria una richiesta preventiva attraverso mail – non più tardi di 3 giorni lavorativi precedenti allo svolgimento della visita stessa – al seguente indirizzo: info@archeosistemi. it. Per ulteriori informazioni: Archeosistemi, signora Ambra Baronio, telefono 0522.1540823, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18,30.

A chi prenoterà la visita verranno richiesti nome e cognome, telefono e indirizzo mail.

SICUREZZA SANITARIA – Data la vigenza di disposizioni sanitarie per la prevenzione e il contenimento della pandemia, gli spazi dei Chiostri di San Pietro riaprono nell’osservanza delle cautele di sicurezza sanitaria: tutti percorsi e tutte le visite si svolgeranno seguendo le regole di distanziamento e con l’uso dei dispositivi di sicurezza sanitaria personali.

L’accesso sarà gratuito, senza alcun biglietto di ingresso, per la visita libera, nelle giornate di apertura ordinaria, ma si manterrà, anche con questa modalità di visita libera, il distanziamento fra i visitatori di almeno un metro e si eviterà l’accesso a un numero di persone tali da creare assembramenti. L’ingresso ai visitatori sarà consentito solo in presenza della mascherina, da indossare per tutta la durata della visita.