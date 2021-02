Predone di rame in manette a Monghidoro

I Carabinieri della Stazione di Monghidoro hanno arrestato un 46enne italiano per tentato furto aggravato. E’ successo ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio che i militari stavano facendo in via Madonna dei Boschi.

Alla vista di un’automobile, parcheggiata in maniera sospetta nelle vicinanze di un edificio in disuso, i militari sono entrati e hanno trovato il proprietario del veicolo all’interno dei locali che stava stipando dei cavi di rame provenienti dall’impianto elettrico dell’immobile. La refurtiva è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 46enne, gravato da precedenti di polizia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.