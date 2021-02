In tangenziale a Carpi è cominciata la piantumazione di 61 alberi

E’ iniziata ieri, da parte della ditta incaricata dall’Amministrazione comunale, la piantumazione di nuove piante lungo la tangenziale Losi, al posto di quelle rimosse l’estate scorsa perché ammalate e pericolose.

Spiega Andrea Artioli, Assessore a Patrimonio Verde e Patto per il clima: «In tangenziale e in via Cattani stiamo mettendo a dimora sessantuno alberi, che vanno a sostituire i quarantotto pioppi cipressini gravemente ammalorati e a rischio di schianto, tolti qualche mese fa. Sono state scelte quattro tipologie di piante, per le loro caratteristiche di tenuta: si tratta di aceri, frassini, querce e gleditsie senza spine, cioè alberature importanti con altezze di oltre tre metri. Essenze che a Carpi utilizziamo da anni, e che oggi sono messe a dimora da molti altri Comuni per la loro resistenza ai cambiamenti climatici: questa crescente richiesta rende difficile la loro reperibilità presso i vivai specializzati».