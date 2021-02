Spacciatore arrestato dai carabinieri al Quartiere Savena

I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato un 33enne albanese, domiciliato a Bologna, disoccupato e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio che i militari stavano svolgendo per le strade del Quartiere Savena.

Alla vista dell’uomo che si stava aggirando con fare sospetto, i Carabinieri si sono avvicinati per identificarlo e perquisirlo. Trovato in possesso di una decina d’involucri di cocaina che custodiva in un barattolo di “Vitamina C”, il 33enne è stato sottoposto anche a una perquisizione domiciliare. Questa ha consentito ai militari di trovare una borsa contenente 4.200 euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 33enne albanese è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.