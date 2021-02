Bologna: la polizia di stato arresta spacciatore in bicicletta e rinviene oltre 22.000 euro

Bologna: la polizia di stato arresta spacciatore in bicicletta e rinviene oltre...

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nella città di Bologna per la repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del pomeriggio di ieri i Poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cittadino marocchino, M.A., classe 1998, irregolare sul T.N. e con alle spalle precedenti specifici in materia di stupefacenti.

I Poliziotti della Squadra Mobile lo avevano individuato e lo tenevano d’occhio da alcuni giorni, monitorando i suoi continui spostamenti tra la zona universitaria, il quartiere San Donato e il quartiere Bolognina, sempre a bordo della sua bicicletta.

Nella giornata di ieri i poliziotti hanno assistito all’atto della cessione in zona San Donato e sono immediatamente intervenuti bloccando il soggetto e rinvenendo, nascosti all’interno del fanalino della sua bici, 5 involucri termosaldati con all’interno oltre 13 grammi di cocaina.

L’attività di controllo del soggetto è proseguita con la perquisizione della sua abitazione sita in via Gobetti, luogo che i poliziotti avevano individuato durante l’attività di osservazione svolta nei giorni precedenti. All’interno dell’abitazione il personale della Polizia di Stato rinveniva un vero e proprio tesoretto, pari ad oltre 22.000,00 euro in contanti, che venivano, pertanto, sequestrati.

Alla luce di quanto descritto l’uomo è stato arrestato e, come disposto dalla locale Procura della Repubblica verrà giudicato con rito direttissimo questa mattina.