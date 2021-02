Cordoglio a Bologna per la scomparsa di Angela Romanin

E’ morta stanotte a 64 anni Angela Romanin, presidente del Coordinamento dei Centri anti-violenza dell’Emilia-Romagna. Originaria di Rovigo bolognese d’adozione, Romanin è stata per più di vent’anni attivista della Casa delle donne di Bologna per la quale curava l’ufficio stampa e la formazione.

Appresa la notizia della scomparsa di Angela Romanin, l’assessora Susanna Zaccaria ha dichiarato quanto segue: “Oggi la nostra città ha perso una donna speciale, io ho perso un’amica e provo un dolore indicibile: Angela Romanin, femminista, anima della Casa delle donne per non subire violenza. Una professionista preparata che ha lavorato nell’esclusivo interesse delle donne e dell’autonomia di una realtà diventata sempre più importante a Bologna e non solo. Cara Angela, chi ti ha conosciuto non potrà mai dimenticarti. Ai familiari, a Francesco e ai tuoi figli, a tutta la Casa delle donne, le condoglianze del Comune di Bologna”.

“Angela era il volto del cambiamento culturale, l’aiuto concreto alle donne vittime di violenza. La sua determinazione, insieme alla gentilezza, ma soprattutto alla profonda conoscenza di un mondo complesso come quello della lotta alla violenza di genere, l’hanno resa uno dei pilastri fondamentali nella rete dei servizi dell’Emilia Romagna. Così l’assessora regionale alle Pari opportunità Barbara Lori, che esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Angela Romanin, presidente del Coordinamento dei Centri anti-violenza dell’Emilia-Romagna. “Tante le battaglie affrontate insieme, con lucidi confronti e proficui scambi– prosegue Lori-, lei era sempre in prima linea: notte e giorno, senza mai arrendersi, anche di fronte alle situazioni più dure e dolorose. La sua scomparsa lascia un grande vuoto”.