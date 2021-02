Deve espiare un residuo di pena, 36enne finisce ai domiciliari a Guiglia

I Carabinieri delle Stazione di Guiglia, nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto un 36enne del posto, in esecuzione di un ordine di espiazione pena emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Bologna. Lo stesso deve scontare una breve residuo di pena per il reato di minaccia aggravata, commessa nel giugno 2007 in Marano sul Panaro. All’epoca l’uomo, unitamente al fratello, aveva minacciato con un’arma un imprenditore edile, imponendogli di allontanarsi dal cantiere. In esecuzione della citata ordinanza, l’uomo è stato sottoposto agli arresti presso il suo domicilio.