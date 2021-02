A partire da lunedì 8 febbraio sarà possibile accedere liberamente in biblioteca Pablo Neruda per restituire, prendere in prestito, accedere a scaffale per scegliere un libro o un dvd.

Niente più obbligo di prenotazione, ma ingresso contingentato al fine di evitare assembramenti (massimo 10 utenti contemporaneamente).

Per le postazioni studio resta necessaria la prenotazione: biblioteca@comune.albinea.re.it – 0522/590262. Orari: da lunedì a sabato 9/13 – martedì e giovedì 15/19.