Guastalla: problemi all’asfalto dell’attraversamento pedonale di via Sacco e Vanzetti

L’Amministrazione comunale di Guastalla “ringrazia i cittadini che, in queste settimane, hanno segnalato agli uffici del Comune il problema dell’asfalto dell’attraversamento pedonale di via Sacco e Vanzetti.

Il distacco di materiale era stato segnalato dal servizio viabilità alla ditta esecutrice dei lavori già dal mese di novembre scorso. Si precisa che l’intervento di ripristino verrà eseguito non appena il tempo e le temperature lo consentiranno, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune. Cogliamo l’occasione per ricordare che ogni tipo di segnalazione, come quelle relative alla viabilità, può essere presentata inviando una mail a: urp@comune.guastalla.re.it o, in alternativa, telefonando al numero verde 800 305 950 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30”.