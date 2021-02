Una decina di denunce dei carabinieri a Bologna e provincia nei controlli per il contenimento del virus

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno proceduto all’identificazione di 875 persone e al controllo di 419 veicoli e 101 esercizi pubblici. Una decina di persone sono state sanzionate per aver violato la normativa di riferimento, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina di protezione individuale e il divieto di spostarsi tra le ore 22:00 e le ore 05:00.

In Provincia di Bologna, invece, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno sanzionato tre persone che si stavano allenando all’interno di una palestra che doveva rimanere chiusa a seguito di una sanzione accessoria che i militari avevano recentemente inflitto al titolare, aderente all’iniziativa di protesta “Io Apro”. L’inosservanza del provvedimento determinerà una segnalazione che i militari intervenuti invieranno alla Prefettura di Bologna che potrà esprimersi in merito.