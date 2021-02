Sestola: dopo incidente, disorientato, vaga nella notte

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 7 febbraio, è avvenuto un incidente stradale sulla strada che da Sestola porta a Pian del Falco, fortunatamente senza feriti. Sul posto si sono recati i Carabinieri per i rilievi e per liberare la carreggiata dalle vetture. Gli occupanti, di una delle vetture coinvolte nell’incidentale, hanno riferito ai militari di aver visto una persona, subito dopo l’impatto, allontanarsi nel bosco.

Erano circa le 20.30 quando è stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone, che ha inviato sul posto la squadra di Sestola per la ricerca di quest’uomo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Nel frattempo, i Carabinieri hanno chiesto al gestore telefonico, visto che la persona era in possesso di un telefono cellulare, di identificare la cella agganciata. Dopo poche decine di minuti è arrivata la prima informazione riguardante la cella, grazie alla quale i Carabinieri hanno capito dove il soggetto si stava spostando. Una pattuglia è stata inviata sul Fondovalle e dopo poco è riuscita a rintracciare la persona, un uomo di 33 anni residente in provincia di Modena che, molto disorientato ma illeso, stava camminando lungo la strada. Pe lui non vi è stata necessità di ricovero.