A Castelnuovo, lungo un tratto della strada provinciale 17 in località Settecani, si transita ad una sola corsia con senso unico alternato a causa della rottura di una condotta fognaria, che ha causato il parziale cedimento della carreggiata. Il provvedimento, in vigore da oggi, lunedì 8 febbraio, resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, previsto nei prossimi giorni.