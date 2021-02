Ricercato arrestato dalla Polizia di Stato sul treno Intercity nei pressi di Bologna

Aveva un ordine di esecuzione per espiare un anno di reclusione e 6000 euro di multa per il reato di guida in stato di ebrezza. Il ricercato, un quarantenne rumeno, è stato rintracciato e arrestato dalla pattuglia della Polizia Ferroviaria di Roma Termini durante il servizio di vigilanza a bordo di un treno Intercity notte partito da Parma e diretto a Roma.

Nelle prime ore del mattino di oggi gli Agenti hanno controllato l’uomo durante il tragitto tra le stazioni di Modena e Bologna tramite il palmare in dotazione. Il quarantenne è risultato destinatario del provvedimento di esecuzione emesso dal Tribunale di Velletri. Al termine degli atti di rito presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Bologna per l’uomo si sono aperte le porte del carcere del capoluogo emiliano.