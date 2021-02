“Ephestus”, il nuovo mezzo dei Vigili del Fuoco in servizio all’aeroporto Marconi

E’ ufficialmente entrato in servizio, presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna, il nuovo mezzo antincendio aeroportuale “Ephestus”, una macchina di nuova generazione per le emergenze in aeroporto con una versatilità di tutto rispetto. Infatti, a differenza dei mezzi aeroportuali meno recenti, Ephestus ha le dimensioni che gli permettono anche la normale circolazione sulle strade urbane ed extra urbane.

Il camion possiede un serbatoio destinato all’acqua di circa ottomila litri, uno di schiumogeno di 550 litri e un terzo destinato a 250 kg di polvere estinguente. Le sue prestazioni sono ottime sia dal punto di vista della motorizzazione sia per l’antincendio. Il camion ha due dispositivi (monitor) per l’erogazione degli estinguenti, il primo posizionato sopra la cabina di guida (che ha una portata di 5500 litri al minuto), l’altro davanti e in basso (1100 litri al minuto). Inoltre, il mezzo è dotato di una valvola telecomandata, posta nella cabina di guida, con la quale l’operatore seleziona automaticamente la configurazione antincendio, passando dalla modalità aeroportuale a quella stradale.

Prima dello schieramento nel dispositivo di soccorso della sede aeroportuale dei vigili del fuoco di Bologna, si è provveduto alla necessaria formazione del personale all’utilizzo al meglio della macchina in ogni condizione.