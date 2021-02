Ottimo successo per l’iniziativa di Unimore MoreJobs – Career Day

Continuano ad essere molto ricercati/e dal sistema territoriale i laureati e le laureate dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che per la qualità della formazione raggiunta sono molto ambiti/e da imprese, enti ed associazioni economiche, e non solo.

Confermano l’apprezzamento di cui godono laureati/e Unimore non solo gli elevati indici di occupazione certificati dalle annuali indagini AlmaLaurea, che vedono a 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio percentuali di occupabilità che raggiungono per i laureati/e magistrali di secondo livello dell’89,1% (XXII Rapporto AlmaLaurea), una delle percentuali più alte in assoluto in Italia per quanto riguarda gli Atenei cosiddetti generalisti, ma anche la numerosa partecipazione di aziende locali e nazionali o internazionali alle iniziative che l’Ateneo periodicamente promuove per favorire la conoscenza del mercato del lavoro e l’inserimento nel mondo del lavoro di laureandi/e e laureati/e.

Tra queste c’è il MoreJobs – Career Day, la più grande iniziativa di placement dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia; quest’anno si è tenuto in modalità a distanza per le note restrizioni di carattere sanitario dovute alla diffusione di COVID-19, ed è stato ospitato sulla piattaforma MITO di Almalaurea, articolandosi in un doppio appuntamento: dicembre 2020 (martedì 15 e mercoledì 16) e a gennaio 2021 (da martedì 26 a venerdì 29 gennaio).

Sono state ben 104 le aziende e realtà complessivamente partecipanti, che nel corso di queste giornate hanno raccolto 8.238 curricula e svolto workshop che hanno avuto in collegamento da remoto ben 5.555 laureati/e laureandi/e.

Le imprese che hanno aderito rappresentavano un po’ tutti i settori dell’economia: dall’ICT ai servizi, dal meccanico all’automotive, dall’elettronico all’alimentare.

Ricercatissimi gli ingegneri ma anche i profili dell’area economica, dell’area scientifica, di quella linguistica e della comunicazione: spesso la stessa azienda si è dimostrata interessata a più profili.

Contestualmente ai due appuntamenti, l’Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement dell’Ateneo, in collaborazione con il Servizio Orientamento al lavoro di Er.Go, ha promosso “Arrivare preparati”, ovvero incontri di preparazione al Career Day finalizzati a rendere più efficace la partecipazione, che hanno visto oltre 250 partecipanti, ed un servizio di consulenza individuale di revisione del curriculum vitae di cui hanno beneficiato 295 laureati/e laureandi/e.

Tra quanti si sono registrati all’evento, il 68% erano laureati e il 32% studenti.