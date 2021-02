Vaccinazione anti-Sars-CoV2: dal 15 febbraio le prenotazioni, dal 16 iniziano le vaccinazioni agli over 80 sul territorio modenese

È stato definito un ordine di priorità regionale per l’accesso alla prenotazione di questa categoria di popolazione, valido dunque anche per il territorio modenese. Possono prenotare tutti gli over80 residenti in provincia di Modena (e quelli temporaneamente assistiti da un Medico di medicina generale in provincia di Modena):

dal 15 febbraio possono prenotare le persone da 85 anni in su (cioè i nati nel 1936 e anni precedenti)

dal primo marzo possono prenotare le persone da 80 a 84 anni (cioè i nati dal 1937 al 1941 compresi).

Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età: occorre attendere la data riferita al proprio anno di nascita. A partire dalle date indicate, le prenotazioni rimarranno aperte, tutti possono quindi prenotarsi anche nei giorni successivi.

COME PRENOTARE LA VACCINAZIONE

Per prenotare non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita) o, in alternativa, il codice fiscale.

È possibile prenotare, a partire dal 15 febbraio, scegliendo tra uno di questi canali:

Farmacie private e comunali della provincia di Modena

Punti unici di prenotazione e assistenza di base (ex Cup) che saranno aperti al pubblico dal 15 febbraio al 13 marzo con orario dedicato e solo per la prenotazione della vaccinazione anti Covid-19 per cittadini a partire da 80 anni. A breve saranno indicati gli orari e le sedi disponibili.

Corner salute di alcuni ipermercati e supermercati Coop di Modena e provincia

Prenotazione telefonica, a partire dal 15 febbraio, al numero dedicato 059 2025333 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13).

Fascicolo sanitario elettronico

Portale Cupweb

App ERsalute

L’operatore che prenota la vaccinazione fornirà già gli appuntamenti per le due somministrazioni previste per i tipi di vaccino attualmente disponibili, alla corretta distanza temporale.

SI RICORDA CHE NON È POSSIBILE PRENOTARE PRIMA DELLA DATA DEL 15 FEBBRAIO E SI INVITANO DUNQUE I CITTADINI A NON UTILIZZARE TALI CANALI NEI GIORNI PRECEDENTI PER CERCARE DI PRENOTARE LA VACCINAZIONE. Si ricorda inoltre che è sempre bene evitare spostamenti non necessari ed è obbligatorio evitare assembramenti. In caso di presenza di troppe persone presso la sede scelta per prenotare, si invitano i cittadini a ritornare in un secondo momento o a rivolgersi a uno degli altri canali. Il numero di vaccini disponibili, infatti, consentirà di programmare un posto per tutti gli aventi diritto.

Le persone con 80 anni e più che non possono uscire di casa, perché allettate o in condizioni di grave infermità/invalidità, saranno contattate dall’Azienda USL per fissare l’appuntamento per la vaccinazione a domicilio, a partire dall’avvio delle vaccinazioni. Per chi necessita di supporto per il trasporto verso il punto vaccinale i riferimenti saranno quelli per l’accompagnamento a visite ed esami già disponibili su ciascun territorio.

Su questi aspetti l’Azienda USL invierà nei prossimi giorni ulteriori comunicazioni.

Tutte le informazioni sono riportate nella pagina dedicata http://www.ausl.mo.it/vaccino-covid-80anni