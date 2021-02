Linea verde del Tram. Proseguono le azioni di comunicazione sulla seconda linea tranviaria che collegherà il centro storico a Castel Maggiore

Regolarità e puntualità, più persone trasportate, accessibilità, meno inquinamento, riduzione del traffico, maggiore qualità dello spazio urbano, questi i principali vantaggi della nuova infrastruttura tramviaria.

Per informare sullo sviluppo del progetto, sulle tempistiche, rispondere ad alcune delle domande più frequenti ma soprattutto per dare tutti i contatti a cui rivolgere richieste, anche su questioni specifiche, da oggi venerdì 12 febbraio sono in distribuzione 20 mila depliant informativi nei luoghi interessati dalla seconda linea tramviaria (linea verde), che collegherà il centro di Bologna a Castel Maggiore. Guarda l’area in cui sono in distribuzione i depliant.

Questa azione di comunicazione si aggiunge alle altre che l’Amministrazione ha messo in campo in collaborazione con la Fondazione per l’innovazione urbana, per far conoscere il più possibile il progetto della linea verde e promuovere la partecipazione, il coinvolgimento e l’ascolto dei cittadini.

Mercoledì 17 febbraio, alle 18.30 è in programma l’ultimo incontro, al termine del percorso di partecipazione, le segnalazioni e le richieste emerse saranno raccolte in un report di cui si terrà conto per l’implementazione del progetto. L’incontro si svolgerà in modalità online, attraverso la piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario iscriversi compilando questo modulo.

Tutte le informazioni su untramperbologna.it