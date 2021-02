Online il corso gratuito del Comune di Bologna per operatori del terzo settore in ambito culturale e creativo

Sono aperte fino a martedì 16 febbraio le iscrizioni al corso online per operatori del terzo settore in ambito culturale e creativo, organizzato dal Dipartimento Cultura e Promozione della Città a sostegno del mondo della cultura colpito dagli effetti dell’emergenza sanitaria. Dopo il successo del corso online sull’organizzazione delle imprese dello spettacolo, il Settore Cultura e Creatività del Comune organizza un’altra occasione di formazione gratuita rivolta agli operatori culturali: il webinar Panoramica sul Terzo Settore in ambito culturale e creativo alla luce della Riforma, dedicato ai temi legati alle organizzazioni no profit che operano in ambito culturale e creativo.

Il webinar offre agli operatori strumenti utili per favorire processi di trasformazione e re-invenzione, necessari non solo per strutturarsi nel modo più idoneo in occasione della Riforma del Terzo Settore, ma anche per reagire alla crisi attuale.

Il progetto rientra nelle azioni a sostegno del mondo della cultura, intesa come realtà fondamentale dell’economia cittadina.

“Fin dall’inizio della pandemia abbiamo lavorato per aiutare gli operatori culturali – dichiara l’assessore alla Cultura Matteo Lepore – e la formazione è un’azione necessaria e strategica per rafforzare le realtà del Terzo Settore, una ricchezza fondamentale e un segmento sempre più rappresentativo del mondo culturale e creativo del territorio”.

Programma del corso

Il corso online sarà condotto da Fiore Zaniboni (Responsabile supporto alle associazioni – Arci Bologna), Chiara Chiappa (Presidente Fondazione Centro studi Doc) e dai Consulenti dell’associazione Euribia ed è articolato in due sessioni: venerdì 19 e venerdì 26 febbraio, dalle ore 9 alle 13.

Nella prima sessione formativa, partendo dalla nozione di associazione, si affronteranno gli aspetti salienti del codice del terzo settore e gli adempimenti necessari; nella seconda ci si concentrerà invece su imprese sociali e cooperative e sul tema del lavoro nel terzo settore.

Al termine di ogni sessione, verrà dato spazio alle domande dei partecipanti per un confronto attivo sui temi trattati.

Come partecipare

Occorre iscriversi inviando una mail all’indirizzo emergenzaculturacovid19@comune.bologna.it con oggetto “Iscrizione webinar Panoramica sul Terzo Settore alla luce della Riforma”, entro martedì 16 febbraio e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nella mail di iscrizione si chiede di indicare:

nome dell’organizzazione di appartenenza (specificando se associazione, cooperativa o altro) o se libero professionista

ruolo all’interno dell’organizzazione

se l’attività di operatore culturale è attività principale o secondaria.

La partecipazione è limitata ad una sola persona per organizzazione iscritta.

Il corso è rivolto agli operatori culturali.