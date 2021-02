39enne morto a Concordia, la sua auto finisce capovolta nel canale

Un uomo di 39 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17:00 sulla SP7 in località Vallata di Concordia sulla Secchia, dove un’autovettura è uscita di strada e si è capovolta nel canale. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori, per il conducente non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre ai sanitari del 118 e alla squadra Vigili del Fuoco di S. Felice, sono stati inviati i sommozzatori da Bologna. Per ricostruire la dinamica dell’incidente la Polizia locale.