Bambina ferita in incidente stradale a Ganaceto

Due feriti, una dei quali una bambina, in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio verso le 16.30 sulla Nazionale per Carpi, in località Ganaceto. Un’auto è uscita d strada schiantandosi contro un albero a lato strada. Sul posto i soccorsi sanitari e i Vigili del fuoco.