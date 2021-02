Michielin e Fedez “Insieme a Sanremo per sancire la nostra amicizia”

MILANO (ITALPRESS) – “Al primo Sanremo avevo 20 anni e l’ho vissuto come un campeggio: quest’anno è un’esperienza nuova”.

E’ la riflessione di Francesca Michielin che, dopo “Nessun grado di separazione” presentata nel 2016, torna quest’anno al festival di Sanremo con “Chiamami per nome” in coppia con Fedez.

“Sono agitata per i preparativi ma felice di tornare a Sanremo con Federico – sottolinea- Ci siamo ritrovati virtualmente lo scorso anno e, dopo l’emozione, abbiamo deciso di tornare a lavorare assieme”.

Francesca Michielin e Fedez parteciperanno alla 71° edizione del Festival di Sanremo in gara nella categoria campioni.

“E’ tutto abbastanza nuovo per me, una ritualità in questa grande tradizione – racconta Fedez – Ci siamo ritrovati casualmente e abbiamo deciso di provare in studio in questo periodo che stiamo vivendo, senza pensarla per Sanremo, ma con la voglia di vivere un’esperienza mai vissuta, un momento di socialità importante”.

Il brano è scritto dalla stessa Michilien e da Mahmood.

“Conosco Alessandro (Mahmood, ndr) da una quantità di anni, quando eravamo molto giovani – dice la cantautrice – La collaborazione è nata con “Cheyenne”: io compongo soprattutto musica e non è semplice lavorare così, ma Alessandro l’ha scritta, lui che ha una voce colorata di blues e soul, con cui mi sono trovata molto bene, con il suo melodico incredibile che mi ha fatto crescere molto di più”.

“Chiamami per nome” nasce dalla voglia di sancire un’amicizia e una fortunata collaborazione artistica e il festival di Sanremo sarà l’occasione unica per unire i mondi di questi due artisti.

“E’ il mio primo Sanremo – dice Fedez – e voglio prendere tutto quello che c’è: volevo vivere una esperienza vera e propria. Per la verità a Sanremo c’ero già stato per Lorenzo Fragola venuto fuori da X-Factor”.

