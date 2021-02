Altre chiusure sulla A14 Bologna-Taranto e sulla Tangenziale di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di consolidamento del cavalcavia Via del Terrapieno, situato al km 17+823, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, chi proviene da Pescara/Ancona ed è diretto verso Milano/Firenze/Padova, potrà uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna Fiera.

Sulla Tangenziale di Bologna, nelle due notti consecutive di venerdì 19 e sabato 20 febbraio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l'uscita 10 "Roveri" e l'uscita 9 "San Donato", verso Casalecchio di Reno.

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Via del Terrapieno, Via dell’Industria, SP86 Lungosavena, Via Leonida Bertolazzi e Via San Donato.

Si precisa che le chiusure sulla A14 e sulla Tangenziale di Bologna, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 febbraio, veranno effettuate in modalità alternata.