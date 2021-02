Novi di Modena: il punto sul cantiere in piazza 1 Maggio

A seguito delle prescrizioni della Soprintendenza, i tecnici incaricati si sono impegnati per modificare il progetto accogliendo quanto richiesto dall’ente regionale. Dopo il parere favorevole della Soprintendenza e dopo la stesura dei necessari atti tecnici ed amministrativi, anche l’Amministrazione Comunale nella Giunta che si terrà venerdì 19 febbraio darà il proprio assenso. Il cantiere, quindi, sta superando lo stato di sospensione e riprenderà i lavori il 1° marzo per concludersi entro il 30 giugno 2021.

“E’ nostra abitudine dare le notizie a cose certe (anche a livello amministrativo) e volevamo comunicare la ripresa dei lavori dopo l’incontro della Giunta Comunale ma, a seguito delle tante richieste di chiarimento che ci sono pervenute o che abbiamo letto sui social, abbiamo pensato di farlo ora – spiega una nota del Comune -. Comprendiamo benissimo lo stato di grande attesa che la conclusione di quest’opera sta suscitando nella popolazione e la sua tribolata gestazione, ma ora siamo tornati in pista e non ci fermeremo fino a quando non sarà finita”.