Sulla A14 chiusure notturne della stazione di Bologna Borgo Panigale

Per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona e verso la A1 Milano-Napoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio, con orario 20:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli.

Il provvedimento di chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale comporterà, per chi percorre il Ramo Verde e proviene dalla Tangenziale di Bologna, l’uscita obbligatoria sulla SS9 Via Emilia.

Inoltre, saranno chiusi gli svincoli che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.