Tennis: Campionati Provinciali Assoluti 2021, si entra nel vivo

Entra nel vivo, questa settimana, l’edizione 2021 dei Campionati Provinciali Assoluti. La prima è più significativa manifestazione tennistica della Provincia di Modena, che apre l’anno agonistico, indetta dalla Federtennis provinciale e organizzata nelle strutture indoor dello Sporting Club Sassuolo, ha registrato anche quest’anno un alto numero di iscritti. Oltre 200 atleti fra maschi e femmine, provenienti da tutti i circoli della provincia, hanno incrociato le racchette per poter accedere ai rispettivi tabelloni finali che assegneranno il titolo di singolare per l’anno 2021.

Da giovedì prossimo, infatti, partirà lo sprint finale e scenderanno in campo tutti i big per conquistare l’ambito titolo.

Queste le teste di serie dei vari tabelloni.

Singolare Maschile: nr.1 Federico Marchetti classifica 2.3 (Tennis Modena); nr.2 Luca Parenti classifica 2.4 (Club La Meridiana); nr.3 Filippo Bettini classifica 2.4 (S.C.Sassuolo) e nr.4 Filippo Monti classifica 2.4 (Tennis Modena).

Singolare Femminile: nr.1 Alice Monducci Delucca classifica 2.6 (SC Sassuolo) e nr. 2 Rebecca Pedrazzi classifica 2.8 (Carpi Sport).

Ricordiamo che, come da protocolli ministeriali e federali per il contrasto alla diffusione del COVID-19, tutti gli incontri saranno disputati a porte chiuse e pertanto non potrà essere presente il pubblico, tuttavia i tabelloni e gli orari di gioco saranno sempre disponibili sul sito istituzionale della Federtennis provinciale www.fitmodena.com.