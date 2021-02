Bibbiano, traffico deviato in via Franchetti nei pressi del passaggio a livello

La Provincia di Reggio Emilia informa che tra martedì e mercoledì prossimi, 23 e 24 febbraio, sulla Sp 53 – in via Franchetti a Bibbiano – il traffico sarà deviato su una pista asfaltata provvisoria, lunga 130 metri, nei pressi del passaggio a livello della linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano d’Enza.

La deviazione al traffico, che sarà adeguatamente segnalata, si è resa necessaria per consentire l’avanzamento dei lavori del sottopasso ferroviario in corso da parte di Ferrovie Emilia-Romagna (Fer). Sul nuovo tratto stradale provvisorio, appositamente realizzato per ridurre al minino i disagi alla circolazione, saranno istituiti un limite di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso.