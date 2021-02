Coronavirus: prosegue la campagna vaccinale. 428 i nuovi contagi tra Bologna e provincia

Prenotazioni per le persone nate nel 1936 e anni precedenti

Sono 31.212 le prenotazioni effettuate, dal 15 febbraio alle 18 di oggi, a Bologna e provincia. 19.365 cittadini si sono prenotati presso le Farmacie con servizio CUP, 5.577 telefonando al 800 884888, 4.405 hanno scelto gli sportelli CUP, 1.865 infine via web.

Vaccinazioni eseguite, oggi 18 febbraio, in 11 punti vaccinali a Bologna e provincia

Sono 816 le vaccinazioni eseguite oggi, 18 febbraio, alle persone nate nel 1936 e anni precedenti.

4 i punti vaccinali in città (Fiera, Casa della Salute Navile, Poliambulatorio Roncati/Saragozza, Casa della Salute Borgo Panigale) ai quali se ne sono affiancati 7 in provincia: a Loiano in Ospedale, a San Lazzaro di Savena presso Officine SanLab, a San Giovanni in Persiceto in Ospedale, a Bazzano, Valsamoggia, in Ospedale, a Casalecchio di Reno presso la Casa della Salute, a San Pietro in Casale presso la Sala Polivalente, a Porretta Terme presso Casa della Salute Alto Reno, Ospedale Costa.

I vaccinati

Sono 41.371 le prime vaccinazioni e 30.213 le seconde vaccinazioni, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 17 febbraio.

428 nuovi positivi

Sui 428 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 312 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 49 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 16 attraverso il test per categoria a rischio, 4 mediante i test pre-ricovero, 1 mediante screening sierologici mentre per 46 l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Tra i 428 nuovi contagi, 224 sono inseriti in focolai e 204 sono sporadici. 3 casi sono importati dall’estero.