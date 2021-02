Da martedì prossimo il via alla potatura di 51 tigli in via Radici in Piano, 15 saranno abbattuti

Da martedì prossimo il via alla potatura di 51 tigli in via...

Inizieranno martedì prossimo, 23 febbraio, le operazioni di potatura dei 51 tigli dislocati lungo via Radici in Piano, nel tratto compreso tra il cavalcaferrovia Da Verrazzano e via Pedemontana. Nel corso della verifica preventiva agli esemplari inseriti nel progetto di potature in corso di esecuzione, al fine di svolgere interventi manutentivi mirati, è emerso che per 15 tigli è necessario procedere immediatamente all’abbattimento poiché irrimediabilmente compromessi ed a rischio schianto al suolo.

“La sicurezza viene prima di tutto – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – e non è possibile lasciare ulteriormente alberi di così grandi dimensioni in una strada come via Radici tanto trafficata dalle auto ma, anche da ciclisti e pedoni. Alberi che rischiano di cadere e di creare pericoli ai passanti. Per questo a partire da martedì, la prima data utile che la ditta incaricata ci ha fornito, provvederemo ad abbatterli per poi sostituirli non appena ci sarà la possibilità, come già avvenuto in diverse altre parti della città”.

Le operazioni di potatura ed abbattimento inizieranno lunedì 23 febbraio ed avranno una durata complessiva di circa due settimane, dieci giorni lavorativi.

Poiché gli esemplari si trovano a bordo strada, il cantiere dovrà inevitabilmente occupare una parte della carreggiata che, per tutta la durata dei lavori, subirà un restringimento.

“Ci scusiamo per i disagi alla circolazione che sicuramente ci saranno – conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – ma l’intervento è assolutamente urgente e deve essere svolto in assoluta sicurezza sia per chi transita che per chi sta operando”.