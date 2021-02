Deve scontare oltre 3 anni per rapina e violenza sessuale, romeno individuato e bloccato nel bolognese

Deve scontare oltre 3 anni per rapina e violenza sessuale, romeno individuato...

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme, nel corso di accertamenti di Polizia Giudiziaria, hanno eseguito un ordine per la carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trieste, nei confronti di un 39enne romeno, riconosciuto colpevole di rapina, violenza sessuale e divieto di ritorno in Italia, delitti commessi tra il 2010 e il 2015 in Trieste e Palermo.

Il soggetto è stato identificato ed individuato tra i comuni di Castel San Pietro Terme e Medicina. Risultato destinatario del provvedimento di carcerazione, il 39enne è stato perquisito ed è stato tradotto in carcere per espiare una pena complessiva di anni tre, mesi undici e giorni dodici di reclusione.