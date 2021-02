Nuvolosità irregolare con ampie zone di sereno. Foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino in pianura, in particolare nelle aree adiacenti al Po; rapido dissolvimento da metà mattinata. Temperature in lieve generale aumento, minime fra 4 e 6 gradi; massime con valori compresi tra 13 e 16 gradi. Venti deboli variabili sulle pianure con lievi brezze sulla costa; in prevalenza da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)