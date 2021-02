Punto Vaccinale Distretto di Mirandola. Palazzi: “Arriveremo ad erogare 1080 dosi a settimana”

Come noto è stato inaugurato a Mirandola il Punto Vaccinale del Distretto Area Nord. La struttura, situata presso l’ex circolo Aquaragia di via Dorando Pietri 15, è ampia seicento metri quadrati con 4 postazioni vaccinali attivate che arriveranno a 6.

Hanno partecipato all’inaugurazione i Sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, che nel pomeriggio hanno incontrato gli operatori e i cittadini over 85 presenti per effettuare la vaccinazione. Il Sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, ha commentato: “Siamo soddisfatti della struttura e dell’organico a disposizione, si ritiene che a pieno regime arriveremo ad erogare 1080 dosi settimanali.”

Il Punto Vaccinale potrà contare su 2 medici, 5 infermieri, 1 farmacista, 1 OSS, 5 amministrativi e 2 volontari per ogni turno, prendendo in carico il cittadino in tutte le fasi previste, fino alla somministrazione e osservazione post-vaccinale. Per maggiori informazioni visitare il sito dell’Azienda USL di Modena: www.ausl.mo.it/vaccino-covid-80anni.