Tenta di sfuggire al controllo ingerendo lo stupefacente. Arrestato e ricoverato a Bologna

I Carabinieri della Stazione di Bologna Navile hanno arrestato un tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto, un 28enne, è finito in manette durante un’attività anti droga in zona via Ferrarese dove erano state segnalate persone sospette che probabilmente stavano spacciando sostanze stupefacenti. I servizi di controllo del territorio svolti dai militari hanno permesso di cogliere in flagranza di reato il 28enne che e stato trovato in possesso di 13 grammi di eroina.

Lo stesso straniero al fine di sottrarsi al controllo aveva tentato di dileguarsi a bordo di velocipede ingerendo ulteriori dosi di sostanza stupefacente. Sul posto interveniva personale sanitario del 118 che trasportava l’arrestato presso l’Ospedale Maggiore dove veniva ricoverato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il malvivente, dopo formalità rito, è stato rimesso in libertà, ex art. 121 disp. att. c.p.p..