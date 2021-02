Tre auto a fuoco stamattina a Castiglione dei Pepoli

Alle 05:30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Castiglione dei Pepoli, in via Mariano Girotti (SP62) per un incendio che ha coinvolto tre vetture parcheggiate al lato della strada e si è propagato alla recinzione di un polo scolastico. La squadra intervenuta, insieme ad una autobotte in appoggio, ha circoscritto e spento il rogo. Nessun ferito, sul posto anche i carabinieri della stazione di Castiglione.