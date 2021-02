All’Università di Bologna didattica mista anche nel I semestre 2021/2022 e seduta di laurea straordinaria per l’A.A. 2019/2020

E’ stata confermata, oggi, in CDA la possibilità di erogare la didattica in forma mista nel primo semestre dell’a.a. 2021/22 per i corsi di 1°, 2° ciclo e ciclo unico nonché ai corsi di terzo ciclo e corsi professionalizzanti ove compatibili.

In continuità con i provvedimenti dello scorso autunno, le nuove disposizioni nazionali (DPCM 14 gennaio 2021) invitano le Università a predisporre piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, tenendo conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale.

L’Alma Mater, a partire dal mese di febbraio 2020, ha trasformato l’organizzazione e l’erogazione delle attività didattiche per garantire il proseguimento delle attività in modalità a distanza e assicurare così a tutti gli studenti la possibilità di seguire regolarmente le lezioni e svolgere esami di profitto e prove finali.

Per rendere possibile la didattica mista l’Ateneo ha messo in campo un investimento senza precedenti in piattaforme tecnologiche e attrezzature d’aula. L’Area Sistemi e Servizi informatici ha messo a disposizione di tutti i docenti Unibo la piattaforma Virtuale-Virtual Learning Environment per l’attivazione e gestione degli insegnamenti online; è stato realizzato l’applicativo EOL – Esami online, appositamente ottimizzato per svolgere gli esami e sostenere il carico degli appelli, integrato con Almaesami e Compilatio.

Tutte le 805 aule dell’Ateneo usate per la didattica, sono state attrezzate per l’erogazione in modalità mista con un insieme di apparecchiature uguali per tutte le aule, mentre la gestione delle presenze degli studenti è stata realizzata tramite la app presente.unibo.it, che permette l’indicazione della modalità di svolgimento della lezione da parte del docente e il tracciamento degli studenti in collegamento con il sistema di gestione dei casi di positività al virus COVID.

Seduta di laurea straordinaria per l’A.A. 2019/2020

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Studentesco, ha approvato la proroga della sessione delle prove finali per l’a.a 2019/20, applicata a tutti i corsi di studio

L’Ateneo, per evitare un ritardo nel compimento delle carriere degli studenti rispetto all’a.a. 2019/20, ha proposto ai Dipartimenti, su proposta del Consiglio Studentesco, di adottare un calendario unificato di scadenze, per favorire gli studenti che, a causa della pandemia, hanno avuto difficoltà nel sostenere gli esami entro i termini previsti dal Regolamento didattico.

Secondo il nuovo calendario, è fissato al 31 marzo 2021 il termine per il possesso dei requisiti; la scadenza della domanda di laurea è il 12 aprile 2021. Entro il 10 maggio 2021 lo studente può sottomettere l’elaborato che il relatore potrà approvare entro il 17 maggio 2021.

Le sedute di laurea sono fissate dal 24 al 28 maggio 2021.

In coerenza con il regolamento didattico di Ateneo, che non può essere derogato tramite delibera del Consiglio di Amministrazione in assenza di provvedimenti normativi di fonte superiore, la sessione d’esame per l’a.a. 2019/20, utile per conseguire la laurea nella straordinaria, termina il 31 marzo 2021.