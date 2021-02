Carpi: provoca incidente, chiama il 118 e poi scappa. Denunciato

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 38 anni, con precedenti di Polizia, per il reato di lesioni colpose a seguito di sinistro stradale e fuga. Il 10 febbraio scorso, personale del Commissariato è intervenuto, su segnalazione del 118, in via Manzoni dove un giovane in bicicletta era rimasto coinvolto in un incidente stradale con un furgone, che si era poi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Le accurate indagini da parte degli investigatori hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’incidente e di conseguenza le responsabilità: l’autista del furgone non aveva rispettato lo stop all’incrocio, andando ad urtare il ragazzo in sella alla bici, facendolo rovinare a terra e provocandogli delle lesioni.

Il 38enne dopo aver contattato il 118, senza lasciare nessun dato identificativo, con la scusa di parcheggiare il furgone si era quindi dato alla fuga.