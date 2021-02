Fra gli obiettivi 2021 dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Guastalla, il censimento del verde pubblico e il bilancio arboreo

Fra gli obiettivi dell’assessorato all’ambiente del Comune di Guastalla che si stanno predisponendo per l’anno 2021, figura il censimento del verde pubblico, uno strumento operativo e tecnico importantissimo per programmare, gestire, utilizzare ed orientare lo sviluppo futuro delle aree verdi. Esso ha, infatti, lo scopo di realizzare un inventario informatizzato delle aree verdi, dei parchi, dei giardini e delle alberature che sia utile e funzionale alla gestione, per quanto attiene alla programmazione tecnica ed economica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e per quanto concerne la progettazione e la pianificazione del territorio.

L’importanza di questo strumento è dettata anche da una normativa che impone ad ogni comune italiano con oltre 15.000 abitanti di censire e classificare gli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica aggiornandolo ogni due anni. Il Comune di Guastalla lo ha redatto già nel 2019 e adesso si predispone ad aggiornarlo per l’anno 2021.

“Il censimento del patrimonio vegetale del territorio – spiega l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni – fotografa la situazione del verde cittadino, in costante evoluzione, e guida l’Amministrazione comunale nel piano di corretta gestione e manutenzione delle aree verdi e delle alberature”.

Il Comune di Guastalla ha una estensione verde pari a 550.000,00 mq. Come si vede nel grafico più sotto riportato, nella prima fase del censimento del verde pubblico 2019 sono state censite 5.200 piante. Nello stesso anno, grazie alla collaborazione con agronomi e forestali, sono stati fatti interventi di messa in sicurezza su 1200 alberi mentre nel 2020 sono stati 350 i nuovi alberi messi a dimora. Complessivamente, il valore economico del patrimonio arboreo del Comune di Guastalla ammonta a 5.714.592 euro.

“Obiettivo del censimento 2021 è integrare e aggiornare lo strumento 2019 in base alle ‘Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici’ redatto dall’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini – precisa l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni – arrivando a censire 8mila alberi nel verde pubblico guastallese. Le specie presenti sul territorio finora censite sono circa un centinaio e gli alberi maggiormente diffusi sono il Tiglio (Tilia x Europea) e il Pioppo (Populus nigra italica)”.

Il grafico del BILANCIO ARBOREO 2019-2021