Incremento contagi Covid, a San Benedetto Val di Sambro intensificati i controlli dei carabinieri

A San Benedetto Val di Sambro, a seguito dell’incremento dei contagi da Covid-19, i Carabinieri della locale Stazione hanno rafforzato i controlli del territorio, con particolare attenzione alle vie di comunicazione in entrata e in uscita da quel Comune che saranno vigilate dai militari, continuamente coordinati dalla Centrale Operativa Carabinieri di Vergato fino a cessata esigenza, per verificare il rispetto della normativa e intervenire prontamente a sostegno della popolazione, qualora vi siano richieste da parte del cittadino al 112.