Cento anni dalla nascita di Achille Ardigò, sabato 27 febbraio a Bologna una giornata di studi per ricordarlo

Il primo marzo di cento anni fa nasceva Achille Ardigò. Per ricordarlo, la Scuola Achille Ardigò del Comune di Bologna e l’Associazione Achille Ardigò promuovono per sabato 27 febbraio la giornata di studi “A cent’anni dalla nascita di Achille Ardigò: il suo l’impegno scientifico, politico, civile per un percorso di innovazione sociale”.

Il seminario è un’occasione per ripercorrere il cammino e il contributo che Achille Ardigò ha dato alla vita sociale, culturale e religiosa di Bologna, così come al più ampio contesto nazionale e internazionale. Oltre che per approfondire il tema dell’evoluzione e dell’innovazione del welfare cittadino verso un welfare di comunità, di cui Ardigò è precursore. Nel suo pensiero si rintracciano infatti i presupposti teorici per un nuovo welfare comunitario, co-progettato assieme ai cittadini e con nuove forme di responsabilità e partecipazione di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici.

Un impegno a cui il Comune di Bologna e l’Associazione Achille Ardigò hanno voluto dare seguito con la costituzione, nel 2018, della “Scuola comunale Achille Ardigò per la formazione e la ricerca sul Welfare di Comunità e sui diritti dei cittadini”, giunta al suo terzo anno di attività.

La giornata di studi per il centenario di Achille Ardigò è in programma sabato 27 febbraio dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30 in modalità a distanza sulla piattaforma Google Meet (per collegarsi nella giornata di sabato 27 febbraio: meet.google.com/tkn-dvcf-kou).

I lavori della mattina (dalle 9.30 alle 13) saranno dedicati alla figura di Achille Ardigò, al suo impegno scientifico, politico e civile per un percorso di innovazione sociale. La seconda parte (dalle 14 alle 16.30) vedrà invece un focus sui Servizi sociali a Bologna e sulla loro evoluzione fino al nuovo modello di welfare di comunità.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è consigliata l’iscrizione tramite form online: https://forms.gle/S8oTbCDxyU2432RX7



Il programma completo della giornata è disponibile su Iperbole alla sezione della Scuola Achille Ardigò.