Digitalizzazione in pillole, come gestire la Pec e la suite Gmail: seminario online gratuito promosso da Lapam

Digitalizzazione in pillole, come gestire la Pec e la suite Gmail: seminario...

L’attuale emergenza ha modificato profondamente le nostre abitudini e l’Italia si sta riscoprendo sempre più digitale e smart, ma al tempo stesso occorre una formazione sempre più puntuale anche per le imprese più piccole. Ecco perché Lapam propone per giovedì 25 febbraio alle ore 15 un evento online gratuito del ciclo ‘digitalizzazione in pillole’ questa volta per approfondire come attivare, gestire e manutenere il proprio indirizzo PEC aziendale (la posta elettronica certificata) oltre che la suite Gmail (Documenti, Drive, Calendar e tanto altro) fondamentale per gestire il tuo lavoro.

In un’ora sarà possibile anche approfondire e porre domande agli esperti Lapam che terranno il seminario. Per informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.