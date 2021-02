Nominato il nuovo Consiglio direttivo della Pubblica assistenza Croce Verde Reggio Emilia

Sabato scorso si sono svolte le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Croce Verde Reggio Emilia. Il nuovo Direttivo vede confermato nel ruolo di Presidente Rolando Landini, ed insieme a lui sono stati eletti i consiglieri Adolfo Canepari, Margherita Cervone, Ben Ramzi, Giulio Conti, Luigi Polverino e Margaret Valli.

Il programma presentato in occasione delle elezioni, punta a “garantire continuità nel ruolo e nella presenza della Croce Verde nella realtà sociale di Reggio Emilia”, attraverso alcuni obiettivi centrali che saranno portati avanti nei prossimi quattro anni.

“In particolare – spiega il Presidente Rolando Landini – la situazione che si è creata in seguito alla pandemia Covid, evidenzia la necessità di incrementare il numero e la presenza di volontari attivi, attraverso specifiche campagne informative e il coinvolgimento di chi è già volontario. Inoltre intendiamo portare a compimento la struttura organizzativa interna, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’attività amministrativa e operativa dell’Associazione. Una buona organizzazione interna creerà le condizioni per estendere i servizi offerti alla cittadinanza, che vista la situazione sanitaria aumenteranno ulteriormente. Vorremmo estendere i rapporti di collaborazione con altre associazioni di volontariato presenti sul territorio, accordi con le Anpas e le Cri, secondo una logica di cooperazione, reciproco sostegno e valorizzazione. Inoltre manterremo un rapporto costante con le istituzioni locali, la Pubblica amministrazione e l’Ausl che restano per noi punti di riferimento fondamentali”.

Conclude Rolando Landini: “Intendiamo proseguire anche nella strada del consolidamento economico e finanziario di Croce Verde: è necessario continuare a contenere i costi e razionalizzare le spese. Stiamo inoltre conducendo lavori per rendere più ospitali e accoglienti gli spazi della sede, e offrire ai volontari nuove occasioni di incontro e collaborazione”.

Nella foto, da sinistra: Ben Ramzi, Margherita Cervone, Luigi Polverino, Rolando Landini, Adolfo Canepari, Margaret Valli e Giulio Conti.