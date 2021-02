Modena, l’Assessore regionale Colla al Tavolo comunale per lo sviluppo

“Gestire l’emergenza e impostare la ripartenza. Strategie per lo sviluppo sostenibile e il lavoro”. È il tema che affronta venerdì 26 febbraio, alle 17, il Tavolo comunale per Modena competitiva, sostenibile, solidale al quale partecipano 36 organizzazioni economiche, sindacali e sociali che hanno sottoscritto il nuovo Patto per lo sviluppo e il benessere della città e del suo territorio.

Insieme al sindaco Gian Carlo Muzzarelli, interviene l’assessore regionale allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro e Formazione Vincenzo Colla. L’incontro si svolgerà in videoconferenza.