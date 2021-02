Volotea annuncia due nuove rotte da Bologna per Lampedusa e Pantelleria

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio di due nuovi collegamenti in partenza da Bologna alla volta di Lampedusa e Pantelleria. Le nuove rotte, già disponibili sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decolleranno sabato 5 giugno. Grazie alla doppia frequenza settimanale prevista (ogni sabato e ogni domenica), sarà ancora più facile e comodo, per i passeggeri dell’Emilia Romagna, imbarcarsi alla volta di due tra le più belle isole del Mediterraneo. Il vettore ha riconfermato, infine, per i prossimi mesi, anche il collegamento alla volta di Olbia.

Per i prossimi mesi estivi, la compagnia punta a collegare isole e la terraferma, offrendo la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere.

“Siamo davvero felici di annunciare queste due nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Bologna. Sarà così possibile decollare dal Marconi alla volta di Lampedusa, alla scoperta di calette segrete, mare cristallino e golose specialità isolane. Chi invece deciderà di visitare Pantelleria, troverà al suo arrivo un ambiente davvero pittoresco, con dammusi, clima ventilato e baie turchesi, per una vacanza all’insegna del relax e del riposo. Per la prossima stagione, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel sostenere un settore così duramente colpito dalla pandemia Covid-19 come quello turistico. Naturalmente, la nostra offerta, prevede voli all’insegna della massima sicurezza a bordo e flessibilità, agevolando così gli spostamenti durante i mesi più caldi” ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Aspettiamo con entusiasmo – ha aggiunto Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto di Bologna – l’avvio di queste due nuove rotte che Volotea si prepara ad offrire a tutti coloro che questa estate vorranno godere di queste due magnifiche isole fra l’Africa e la Sicilia, così diverse e così affascinanti. Aumentano quindi le opzioni che la compagnia offre dal nostro scalo, affiancando queste nuove rotte alla conferma del volo per Olbia, ormai riferimento consolidato per gli amanti della Sardegna. A conferma di una eccellente collaborazione che auspichiamo possa ulteriormente svilupparsi in futuro”.

Da Bologna sono disponibili 3 collegamenti Volotea, tutti domestici, alla volta di Olbia, Lampedusa (novità 2021) e Pantelleria (novità 2021).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.