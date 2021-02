Dal 1 marzo 2021 i pagamenti al Comune di Guastalla si effettuano solo con PagoPA

PagoPA è la piattaforma per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione, un sistema che consente ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice, certo e trasparente. Semplice perché si può pagare come si vuole, utilizzando il canale preferito. Certo perché si ha la certezza che la pubblica amministrazione abbia incassato il debito dovuto e non ci saranno accertamenti successivi. Trasparente in quanto si può sempre scegliere con chi pagare e con quali commissioni.

Anche il Comune di Guastalla, adeguandosi alle disposizioni normative nazionali, aderisce al sistema pagoPA e dal 1 marzo 2021 i pagamenti dovuti si potranno effettuare solo con questo sistema.

I pagamenti possono essere fatti tramite avviso ricevuto dall’Ente o spontaneamente, senza avviso, accedendo direttamente a PagoPA dal servizio pagamenti on line del Comune di Guastalla che si trova in SERVIZI ON LINE nell’home page del sito web istituzionale.

Inoltre, all’U.R.P. non si potrà più pagare in contanti ma solo con POS o PagoPA.

AVVISO DI PAGAMENTO

Ha il logo PagoPA e contiene tutte le informazioni necessarie per fare il pagamento:

codice di avviso – codice composto da 18 cifre prefisso di 3 più l’identificativo univoco di pagamento (IUV) di 15

codice QR (QR code – simbolo grafico)

CBILL codice interbancario pe il circuito CBILL (che identifica chi riceve il pagamento – per il Comune di Guastalla il codice è 3T641)

importo e dati di chi effettua il pagamento

Se lo si riceve, si potrà pagare:

Online tramite:

Home banking abilitati a PagoPA (utilizzando il codice CBILL)

App IO o altre app di pagamento (app della tua banca, SisalPay, Satispay, …) inquadrando il QR code.

Procedura dedicata predisposta dal comune di Guastalla al link https://pagopa.comune.guastalla.re.it/PagamentiOnLine/

Al termine del pagamento on line viene rilasciata una ricevuta telematica (RT) via email dopo la verifica e conferma del buon fine della transazione. Di norma l’invio avviene entro 24 ore, ma i tempi possono variare a seconda del .

Sul territorio (in contanti, con carta o conto corrente) presso:

Banche (agenzie fisiche e sportelli ATM abilitati);

Punti vendita SisalPay, Ricevitorie Lottomatica, Tabaccherie, supermercati…

Uffici postali – anche se l’ Avviso di pagamento non presenta la parte dedicata al bollettino postale

COMMISSIONI

Ogni tipologia di pagamento prevede un costo di commissione che dipende dal Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) . Prima di effettuare il pagamento meglio verificare qual è il sistema più conveniente.

Per maggiori informazioni su PagoPA: https://www.pagopa.gov.it/