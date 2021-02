In A1 riaperto il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi in direzione Bologna

Alle ore 8:15 circa sull’A1 Milano – Napoli è riaperto il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi in direzione Bologna, chiuso temporaneamente poco dopo le 6:30 per un veicolo in fiamme all’interno della galleria Monte Mario. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione del 3° Tronco di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico scorre sulla corsia di sorpasso e si registrano 10 km di coda in direzione Bologna.

(immagine di repertorio)